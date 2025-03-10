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محليات

"إطلاق النار وخطف عسكري".. بيان للجيش!

2025-03-10 | 10:26
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&quot;إطلاق النار وخطف عسكري&quot;.. بيان للجيش!
"إطلاق النار وخطف عسكري".. بيان للجيش!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 9 /3 /2025، وبعدما فُقِد الاتصال مع أحد عسكريي الجيش، ونتيجة المتابعة والتحقق، تبين أن عناصر من القوات الإسرائيلية المعادية أطلقوا النار عليه أثناء وجوده باللباس المدني في خراج بلدة كفرشوبا عند الحدود الجنوبية، ما أدى إلى إصابته بجروح، ثم نقلوه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة والمتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي على المواطنين، وآخرها إطلاق النار على أحد العسكريين بتاريخ 9 /3 /2025 في بلدة كفركلا - مرجعيون ما أدى إلى استشهاده، بالتزامن مع استمرار انتهاكات العدو لسيادة لبنان وأمنه.
"إطلاق النار وخطف عسكري".. بيان للجيش!

محليات

قيادة الجيش

الجيش اللبناني

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