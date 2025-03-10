قرار بحق الدولة اللبنانية.. زياد عيتاني يتحدث مجدداً عن قضيته

كتب الممثل المسرحي زياد عيتاني، على حسابه عبر منصة إكس: "الحمدلله من القلب، بعد سبع سنوات من خروجي من السجن، اليوم أقر مجلس الشورى في لبنان أعلى السلطات القضائية قرارا يلزم الدولة اللبنانية التعويض على الضرر الذي أصابني من المظلومية التي تعرضت لها من اتهام باطل وظالم ودنيء، إلى عائلتي الصغيرة وابنتي الوحيدة وأمي، إلى كل الأصدقاء، إلى روح الأديب الياس خوري، والإعلامية جيزيل خوري، وصديقي الشهيد عصام عبد الله، إلى أرواح اللبنانيين الشهداء أمام العدو الغاشم، وأرواح ضحايا تفجير المرفأ، أهدي انجاز هذا النضال الذي خضته حاملا في ضميري مظلومية الناس وكفاحها، أمام قضاء وأجهزة ونفوذ وسلطة وإعلام، وعشرات الحملات الإلكترونية،لكل من شتم ولعن وقذف وسب أهلي وعائلتي حتى بعد صدور الحكم .. اليوم ليس الأمس، اليوم سألاحق بالقرار كل ظالم وكاذب، شكرا لكل محب".