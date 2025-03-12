إعادة الاعمار صعبة ومشروطة!

يردّد أكثر من مسؤول سياسي في مجالسه، أن إعادة الإعمار صعبة ومعقدة ومشروطة، وقد تحتاج إلى سنوات طويلة، لذا يجري التفتيش عن بديل وتحديداً البيوت الجاهزة في القرى والبلدات المهدمة.
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة أرنستو راميرز ريغو والمدير المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والمدير التنفيذي محمد معيط والمستشارة التنفيذية مايا شويري بحضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لاسيما المالية والإقتصادية وبرامج عمل الصندوق في لبنان.