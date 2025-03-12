إعادة الاعمار صعبة ومشروطة!

يردّد أكثر من مسؤول سياسي في مجالسه، أن إعادة الإعمار صعبة ومعقدة ومشروطة، وقد تحتاج إلى سنوات طويلة، لذا يجري التفتيش عن بديل وتحديداً البيوت الجاهزة في القرى والبلدات المهدمة.