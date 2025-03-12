دويهي: ما يحصل مع الحكومة لا يبشر بالخير

كتب النائب ميشال دويهي على منصة "أكس": "ما يحصل مع الحكومة حالياً في المضمون السياسي السيادي وفي بعض التعيينات المرتقبة الأمنية والمالية لا يبشر بالخير. هنالك فرصة لتصحيح هذا المسار".

