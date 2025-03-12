دويهي: ما يحصل مع الحكومة لا يبشر بالخير

ما يحصل مع الحكومة حالياً،في المضمون السياسي السيادي وفي بعض التعيينات المرتقبة الأمنية والمالية،لا يبشر بالخير.
هنالك فرصة لتصحيح هذا المسار.#لبنان
— Michel Douaihy ميشال دويهي (@MDOUAIHY) March 12, 2025
ما يحصل مع الحكومة حالياً،في المضمون السياسي السيادي وفي بعض التعيينات المرتقبة الأمنية والمالية،لا يبشر بالخير.
هنالك فرصة لتصحيح هذا المسار.#لبنان
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة أرنستو راميرز ريغو والمدير المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والمدير التنفيذي محمد معيط والمستشارة التنفيذية مايا شويري بحضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لاسيما المالية والإقتصادية وبرامج عمل الصندوق في لبنان.