"الشمس شقشقت".. جو حار وارتفاع بالحرارة
يتأثّر لبنان بمرتفع جوي يؤدي إلى استقرار تام في الطقس، حيث تسود أجواء مشمسة وجافة وحارة نسبيًا لفترة طويلة. مع تدفق كتل هوائية دافئة، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لتتجاوز معدلاتها المعتادة بحوالى ٨ درجات بين نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل.
توقعات طقس الأيام المقبلة:
الخميس: قليل السحب، الحرارة بين 18 و 27 ساحلًا، 9 و 21 بقاعًا، 7 و 24 على 1000م، الرياح شمالية بين 10 و 40 كم/س.
الجمعة: قليل السحب، الحرارة بين 18 و 27 ساحلًا، 9 و 21 بقاعًا، 7 و 24 على 1000م، الرياح شمالية بين 10 و 40 كم/س.