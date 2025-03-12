"الشمس شقشقت".. جو حار وارتفاع بالحرارة

توقعات طقس الأيام المقبلة:

الخميس: قليل السحب، الحرارة بين 18 و 27 ساحلًا، 9 و 21 بقاعًا، 7 و 24 على 1000م، الرياح شمالية بين 10 و 40 كم/س.

الجمعة: قليل السحب، الحرارة بين 18 و 27 ساحلًا، 9 و 21 بقاعًا، 7 و 24 على 1000م، الرياح شمالية بين 10 و 40 كم/س.