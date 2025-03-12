سلسلة لقاءات لبري في عين التينة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة أرنستو راميرز ريغو والمدير المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والمدير التنفيذي محمد معيط والمستشارة التنفيذية مايا شويري بحضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لاسيما المالية والإقتصادية وبرامج عمل الصندوق في لبنان.