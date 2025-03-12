سلسلة لقاءات لبري في عين التينة
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة أرنستو راميرز ريغو والمدير المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والمدير التنفيذي محمد معيط والمستشارة التنفيذية مايا شويري بحضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لاسيما المالية والإقتصادية وبرامج عمل الصندوق في لبنان.
بري تابع أيضاً الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء إستمرار إسرائيل إحتلالها لأجزاء من الأراضي في الجنوب اللبناني وخروقاتها للقرار 1701 ولإتفاق وقف إطلاق النار، وذلك خلال إستقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت.
كما إستقبل بري بعد الظهر كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق بحضور نائبة السفير البريطاني لدى لبنان فكتوريا ضن، الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة لاسيما السياسية والميدانية منها، إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين.