لقاء سري بين قيادي بارز وشخصية سياسية!

جاء في صحيفة الجمهورية:

عُقد لقاء بعيداً من الاضواء بين قيادي في حزب بارز وشخصية أساسية في تيار سياسي قرّر إعادة تفعيل حضوره في الشأن العام، وذلك على وقع الرسائل الإيجابية المتبادلة أخيراً بين الجانبَين.