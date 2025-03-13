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محليات

"خط بحري مع قبرص".. افرام بعد لقائه تجار جونيه وكسروان: لتفعيل صروحنا السياحية

2025-03-13 | 06:04
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&quot;خط بحري مع قبرص&quot;.. افرام بعد لقائه تجار جونيه وكسروان: لتفعيل صروحنا السياحية
"خط بحري مع قبرص".. افرام بعد لقائه تجار جونيه وكسروان: لتفعيل صروحنا السياحية


استقبل النائب نعمة افرام في دارته رئيس وأعضاء "جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح"، حيث جرى البحث والنقاش في مقاربة المرحلة الجديدة في لبنان وانعكاسها على القطاع التجاريّ في جونية وكسروان - الفتوح، وكيفيّة تزخيمه وحلّ المعوّقات أمام إنطلاقة واعدة له في فصلي الربيع والصيف.

إثر اللقاء قال افرام: أهلا بكم في بيتكم، لقد تشرفت بلقاء رئيس الجمعية والأعضاء، وهم نموذج يحتذى به بنَفَس الوفاق في الانتخابات التي أجرتها اللجنة مؤخّراً وكيف أنّ النيّة الطيّبة تطغى، ونأمل تحقيق ذلك في كلّ الاستحقاقات.
أضاف افرام: أمامنا عمل كبير ينتظرنا في هذا العهد الجديد، حيث الفرصة متاحة لتكلّل الأعمال بالخير والبركة، وقد رأينا كيف أنّ الأسواق تحرّكت إيجابيّاً في الشهرين الأخيرين، كما علينا العمل سويّاً لأن تكون كسروان الفتوح على موعد مع صيف واعد عوضاً عن السنين السابقة خلال الأزمات المتراكمة، فالقرار اتخذ للنهوض بأسرع وقت ممكن.
 
وتابع: استمعت لأفكار وخطط أكثر من جيّدة من اللجنة، وأنا كنائب في كسروان ومعنيّ بالإنماء، خاصة أّننا في منطقة تتمّيز بعطايا من الرب ساحلاً وجبلاً، وحيث المدارس والجامعات، ومغارة جعيتا، وحاريصا، كلّ هذه الصروح  الموجودة علينا تفعيلها. ويعنيني كثيراً مرفأ جونية السياحيّ الكبير الجديد، في الوقت عينه، ما هو أسهل وأسرع هو مرفأ جونية القديم الذي يمكننا وضعه في الخدمة خلال أسبوعين ولا ينقصه سوى مركز للأمن العام وبعدها فتح الخط مع قبرص للاستفادة من موسم الصيف، ومن خلاله إحياء أسواق جونية التجاريّة وكافة مرافق المنطقة.
 
وختم قائلاً: أسرع مردود للبنان كلّه هو الاستفادة من من مراكز التزلّج في عيون السيمان، فالثلج ليس ثلجنا فقط، انّما هو ثلج لكلّ الأشقاء العرب وعلينا استقطاب السياح من كّل أقطاب العالم إلى لبنان، وهو ما يحتّم ضرورة حلّ أزمة زحمة السير، وقد تلقينا وعوداً من وزير الأاشغال في هذا السياق، للمباشرة في هذا الأمر سريعاً.
 من ناحيته، شكر رئيس "جمعيّة تجار جونيه وكسروان الفتوح" جاك الحكيّم النائب افرام على الاستضافة، وقال: نحن ككسروانيين نعتزّ بمنزل الوزير السابق المرحوم جورج افرام الذي لطالما تمّيز بالشفافية والعطاء والخدمة، وقد جئنا نطرح بعضاً من المشاريع مع النائب افرام ورأينا أنّ معظمها جاهزة وقد وضعت لها الدراسات واصبحت حاضرة للمتابعة مع الرئيس جوزاف عون والوزراء كافة، نظراً لعلاقات النائب افرام، وسيكون هناك تعاون مطلق لمصلحة المنطقة.
 
وختم قائلاً: اليوم نستميحك عذراً سعادة النائب لنطرح من بيتك مشروع وطن الإنسان الكسرواني الفتوحي أوّلاً، لأننا اكثر الناس المعنيين بوطن الانسان وبإنماء المنطقة، على أمل أن نشبك الأيادي معاً ومع الفعاليات كافة، لنعيد العزّ إلى كسروان  والمنطقة.
"خط بحري مع قبرص".. افرام بعد لقائه تجار جونيه وكسروان: لتفعيل صروحنا السياحية

محليات

لبنان

تجار جونية

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