بالفيديو وبـ سيارة "ميني كوبر".. وليد فياض يطل مجدداً!

توفي الطفل شادي يوسف (12 عاما) متأثراً بجراحه البليغة، بعد إصابته بطلق ناري في الرأس خلال إشكال وقع قبل ثلاثة أيام في محلة الزاهرية - طرابلس. وكان “م.ك” قد أطلق النار من مسدس حـ,ربي باتجاه محل لبيع الدجاج، ما أدى إلى إصابة الطفل وشخص آخر.

