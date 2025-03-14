بالفيديو وبـ سيارة "ميني كوبر".. وليد فياض يطل مجدداً!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
توفي الطفل شادي يوسف (12 عاما) متأثراً بجراحه البليغة، بعد إصابته بطلق ناري في الرأس خلال إشكال وقع قبل ثلاثة أيام في محلة الزاهرية - طرابلس. وكان “م.ك” قد أطلق النار من مسدس حـ,ربي باتجاه محل لبيع الدجاج، ما أدى إلى إصابة الطفل وشخص آخر.
إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان،وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته في اليرزة اليوم، وزير الإعلام اللبناني بول مرقص.
أعرب الرئيس التنفيذي ل "مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا عن "ارتياحه للتعيينات الأمنية".