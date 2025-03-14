حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت

كتبت السيدة نيكول هيكل حداد، شقيقة قائد الجيش الجديد رودولف هيكل، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك "أخي العزيز، تعجز الكلمات عن وصف مدى فخري بك على هذا الإنجاز الاستثنائي! منذ البداية، كرّست حياتك للخدمة والشرف والالتزام الراسخ تجاه لبناننا الحبيب. واليوم، وأنت تتولى منصب القائد الأعلى المرموق للجيش اللبناني، تُجسّد قيم القيادة والقوة والنزاهة التي لطالما ميّزتك. إنه ليس مجرد لقب، بل هو شهادة على سنوات من العمل الجاد، وكفاءتك العسكرية، وتضحياتك، وتفانيك الكامل. ستقود ولايتك بحكمة وشجاعة وعدل، وبصمود ومثابرة، مُلهِمًا الجيش اللبناني كما ألهمتنا دائمًا".

وأضافت: "ألف مبروك يا أخي الحبيب! بكل فخر وإعجاب، الله يكون معك وأنت تنطلق في هذه الرحلة الحاسمة والصعبة، يحميك ويرشد مساعيك".



