بالفيديو: احتجاج في السمايا لتغيير الإدارة

🚨 عدد من المالكين في مجمع السمايا السياحي في الكسليك ينفذون احتجاجٱ لمطالبة القاضية سيلفر ابو شقرا بتحديد موعد بأسرع وقت ممكن لانتخاب إدارة جديدة من المالكين عقب اعتراضات على الادارة الحالية المؤقتة pic.twitter.com/szrskA2LzB
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 15, 2025
🚨 عدد من المالكين في مجمع السمايا السياحي في الكسليك ينفذون احتجاجٱ لمطالبة القاضية سيلفر ابو شقرا بتحديد موعد بأسرع وقت ممكن لانتخاب إدارة جديدة من المالكين عقب اعتراضات على الادارة الحالية المؤقتة pic.twitter.com/szrskA2LzB
أوقفت وحدات من الجيش عند حاجزَي شدرا والرويمة – عكار المواطنين: (خ.م.)، (ع.م.)، (ه.ج.)، (ا.ج.)، (س.ج.)، لإقدامهم على نقل ذخائر حربية. كما دهمت وحدات أخرى تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة عين بورضاي وحي الشراونة – بعلبك، وجرد فيسان – الهرمل، وأوقفت المواطن (م.ع.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية منها بالإضافة إلى كمية من المخدرات. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.