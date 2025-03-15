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محليات

المتهم بقتل الطفل شادي يوسف في طرابلس يسلم نفسه

2025-03-15 | 07:18
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المتهم بقتل الطفل شادي يوسف في طرابلس يسلم نفسه
المتهم بقتل الطفل شادي يوسف في طرابلس يسلم نفسه

سلم المدعو "م.ك" نفسه إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حيث تم تحويله إلى التحقيق بتهمة التسبب في مقتل الطفل شادي يوسف (12 عامًا)، الذي توفي متأثرًا بجراحه بعد إصابته بطلق ناري في رأسه خلال إشكال وقع قبل ثلاثة أيام في محلة الزاهرية - طرابلس، أمام محل لبيع الدجاج.

وكان المدعو "م.ك" قد أطلق النار من مسدس حربي باتجاه المحل، ما أدى إلى إصابة الطفل شادي يوسف وشخص آخر. ونُقل الطفل إلى مستشفى طرابلس الحكومي في حالة حرجة، لكنه فارق الحياة مساء الخميس.

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المتهم بقتل الطفل شادي يوسف في طرابلس يسلم نفسه

محليات

طرابلس

الأمن الداخلي

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" أسلحة وذخائر حربية".. الجيش يداهم منازل مطلوبين في بعلبك والهرمل (صور)

أوقفت وحدات من الجيش عند حاجزَي شدرا والرويمة – عكار المواطنين: (خ.م.)، (ع.م.)، (ه.ج.)، (ا.ج.)، (س.ج.)، لإقدامهم على نقل ذخائر حربية. كما دهمت وحدات أخرى تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة عين بورضاي وحي الشراونة – بعلبك، وجرد فيسان – الهرمل، وأوقفت المواطن (م.ع.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية منها بالإضافة إلى كمية من المخدرات. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

09:54

" أسلحة وذخائر حربية".. الجيش يداهم منازل مطلوبين في بعلبك والهرمل (صور)

أوقفت وحدات من الجيش عند حاجزَي شدرا والرويمة – عكار المواطنين: (خ.م.)، (ع.م.)، (ه.ج.)، (ا.ج.)، (س.ج.)، لإقدامهم على نقل ذخائر حربية. كما دهمت وحدات أخرى تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة عين بورضاي وحي الشراونة – بعلبك، وجرد فيسان – الهرمل، وأوقفت المواطن (م.ع.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية منها بالإضافة إلى كمية من المخدرات. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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