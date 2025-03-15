المتهم بقتل الطفل شادي يوسف في طرابلس يسلم نفسه
سلم المدعو "م.ك" نفسه إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حيث تم تحويله إلى التحقيق بتهمة التسبب في مقتل الطفل شادي يوسف (12 عامًا)، الذي توفي متأثرًا بجراحه بعد إصابته بطلق ناري في رأسه خلال إشكال وقع قبل ثلاثة أيام في محلة الزاهرية - طرابلس، أمام محل لبيع الدجاج.
وكان المدعو "م.ك" قد أطلق النار من مسدس حربي باتجاه المحل، ما أدى إلى إصابة الطفل شادي يوسف وشخص آخر. ونُقل الطفل إلى مستشفى طرابلس الحكومي في حالة حرجة، لكنه فارق الحياة مساء الخميس.