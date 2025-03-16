عودة: أملنا أن تختار الحكومة أفضل العناصر لملء الشواغر
أعلن متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، أن "الحكومة منكبة على ملء الشواغر في الوظائف والإدارات العامة، وأملنا أن تختار أفضل العناصر وأكثرهم كفاءة وعلما واستقامة، لكي يكونوا خير حاملين للبنان وشفعاء له، فيحصل بجهودهم وجهود جميع اللبنانيين على الخلاص من الفساد والفوضى والإنهيار والضياع".
وأشار عودة في عظة قداس الأحد، إلى أنّ "دعوتنا اليوم أن نصل إلى القيامة من مخلعية خطايانا، وأن يكون المسيح محور حياتنا فنحيا به ولا نجد خلاصا في سواه، فيسود ذهننا المستنير بالرب على جسدنا الضعيف ويرشده ويظهر عن طريقه ثمار التوبة فيرى من هم حولنا أعمالنا ويمجدوا الله".