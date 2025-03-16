الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

عودة: أملنا أن تختار الحكومة أفضل العناصر لملء الشواغر

2025-03-16 | 09:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عودة: أملنا أن تختار الحكومة أفضل العناصر لملء الشواغر
عودة: أملنا أن تختار الحكومة أفضل العناصر لملء الشواغر

أعلن متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، أن "الحكومة منكبة على ملء الشواغر في الوظائف والإدارات العامة، وأملنا أن تختار أفضل العناصر وأكثرهم كفاءة وعلما واستقامة، لكي يكونوا خير حاملين للبنان وشفعاء له، فيحصل بجهودهم وجهود جميع اللبنانيين على الخلاص من الفساد والفوضى والإنهيار والضياع".

وأشار عودة في عظة قداس الأحد، إلى أنّ "دعوتنا اليوم أن نصل إلى القيامة من مخلعية خطايانا، وأن يكون المسيح محور حياتنا فنحيا به ولا نجد خلاصا في سواه، فيسود ذهننا المستنير بالرب على جسدنا الضعيف ويرشده ويظهر عن طريقه ثمار التوبة فيرى من هم حولنا أعمالنا ويمجدوا الله".
عودة: أملنا أن تختار الحكومة أفضل العناصر لملء الشواغر

محليات

المطران عودة

عظة الأحد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الخروقات الإسرائيلية مستمرة.. استهداف سيارة في ياطر ليلاً
مراسل الجديد: شهيد وجريح في حالة حرجة جراء استهداف سيارة في بلدة ياطر جنوبي لبنان

اقرأ ايضا في محليات

حاكم... يحكم على حزب الله!
14:20

حاكم... يحكم على حزب الله!

نشرت وكالة رويترز تقريراً نقلت فيه عن 5 مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تُجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي، في إطار جهودها للحد من الفساد وتمويل حزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني. ويعد هذا التدخل الأمريكي في اختيار المرشح لمنصب حاكم المصرف المركزي أحدث مثال على النهج الأمريكي غير المعتاد تجاه لبنان.

14:20

حاكم... يحكم على حزب الله!

نشرت وكالة رويترز تقريراً نقلت فيه عن 5 مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تُجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي، في إطار جهودها للحد من الفساد وتمويل حزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني. ويعد هذا التدخل الأمريكي في اختيار المرشح لمنصب حاكم المصرف المركزي أحدث مثال على النهج الأمريكي غير المعتاد تجاه لبنان.

حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت
Play
11:02
Play

حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت

حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت

11:02

حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت

حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025