عودة: أملنا أن تختار الحكومة أفضل العناصر لملء الشواغر

أعلن متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، أن "الحكومة منكبة على ملء الشواغر في الوظائف والإدارات العامة، وأملنا أن تختار أفضل العناصر وأكثرهم كفاءة وعلما واستقامة، لكي يكونوا خير حاملين للبنان وشفعاء له، فيحصل بجهودهم وجهود جميع اللبنانيين على الخلاص من الفساد والفوضى والإنهيار والضياع".