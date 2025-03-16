حاكم... يحكم على حزب الله!
نشرت وكالة رويترز تقريراً نقلت فيه عن 5 مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تُجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي، في إطار جهودها للحد من الفساد وتمويل حزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني. ويعد هذا التدخل الأمريكي في اختيار المرشح لمنصب حاكم المصرف المركزي أحدث مثال على النهج الأمريكي غير المعتاد تجاه لبنان.
وأفاد مصدران لبنانيان ومسؤول من إدارة ترامب بأن مسؤولين أميركيين التقوا ببعض المرشحين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في بيروت، حيث طرحوا أسئلة حول كيفية مكافحة تمويل الإرهاب عبر النظام المصرفي اللبناني واستعدادهم لمواجهة حزب الله.
من جانبها، أكدت إدارة ترامب أن هذه الاجتماعات جزء من "الدبلوماسية الاعتيادية"، لكنها أوضحت للحكومة اللبنانية معاييرها المتعلقة بالمؤهلات المطلوبة للمرشحين، والتي تشمل رفض أي ارتباط بحزب الله أو الفساد، معتبرة أن هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي.