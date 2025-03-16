حاكم... يحكم على حزب الله!

وأفاد مصدران لبنانيان ومسؤول من إدارة ترامب بأن مسؤولين أميركيين التقوا ببعض المرشحين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في بيروت، حيث طرحوا أسئلة حول كيفية مكافحة تمويل الإرهاب عبر النظام المصرفي اللبناني واستعدادهم لمواجهة حزب الله.

من جانبها، أكدت إدارة ترامب أن هذه الاجتماعات جزء من "الدبلوماسية الاعتيادية"، لكنها أوضحت للحكومة اللبنانية معاييرها المتعلقة بالمؤهلات المطلوبة للمرشحين، والتي تشمل رفض أي ارتباط بحزب الله أو الفساد، معتبرة أن هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي.