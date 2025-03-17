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وزارة الصحة:7 شهداء و52 جريحا حصيلة التطورات على الحدود اللبنانية السورية
وزارة الصحة:7 شهداء و52 جريحا حصيلة التطورات على الحدود اللبنانية السورية
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مراسل الجديد: غارة إسرائيلية عند مجرى نهر الليطاني بين الخردلي ودير ميماس جنوبي لبنان
2025-03-17 | 13:29
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مراسل الجديد: غارة إسرائيلية عند مجرى نهر الليطاني بين الخردلي ودير ميماس جنوبي لبنان
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الخردلي
ميماس
جنوبي
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بعد ليلة حامية.. تحديثات من الحدود اللبنانية السورية
مصادر أمنية ل الجديد: لا صحة للمعلومات المتداولة عن إنسحاب الجيش اللبناني من بعض النقاط المحيطة في الهرمل
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