جريمة بحق طفل سوري في جويا.. وآل جعفر يتبرأون
هزت بلدة جويا، في منطقة صور، جريمة مروعة، تمثلت بإقدام شاب من البلدة، مواليد العام الفين، يدعى م ج على إستدراج طفل من التابعية السورية، يبلغ من العمر ست سنوات، يدعى ر ع. وعمل على قتله، بواسطة الذبح. دون معرفة الاسباب والخلفيات حتى الساعة.
وقد عمدت قوى الامن الداخلي على توقيف الجاني، حيث باشرت التحقيق في الحادث.
وفي هذا السياق صدر عن آل جعفر في جويا البيان التالي : يقول الله تعالى في محكم كتابه ' بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) أولاً يدين آل جعفر في جويا الجريمة النكراء والبشعة والمدانة التي اقدم عليها الجاني موسى جعفر واذاء ذلك نعلن تبرئنا منه ونضع انفسنا في خدمة اهل الضحية كما وندعو الأجهزة الأمنية الى انزال أشد العقوبات بحق الجاني . من جانبٍ اخر ندعو بعض الاقلام المأجورة الى الكف عن الاستثمار بما جرى وعدم الإسهام في صب زيت حقدهم من اجل اهدافٍ معروفة للقاصي والداني . رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه وانزل على ذويه الصبر والسلوان