احصاءات غرفة التحكم: قتيلان وجريحان في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة

عقب الاشتباكات التي اندلعت مساءً بين وادي النحلة ومخيم البداوي اصدر اتحاد العشائر العربية بيان دعا فيه جميع الأطراف في منطقة وادي النحلة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد حفاظًا على سلامة الأهالي وحقن الدماء. كما أكد على دور الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في ضبط الأوضاع وإعادة الهدوء مشددًا على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ورفض السلاح المتفلت الذي يهدد السلم الأهلي.
اشتباكات مسلحة بين مخيم البداوي ووادي النحلة بعد أن أطلق أحد الأشخاص من داخل المخيم النار باتجاه المنطقة ما دفع شبانًا من وادي النحلة إلى الرد بالمثل. مما أثار حالة من القلق والتوتر. وقد بدأ إطلاق النار باستهداف منزل المدعو "ا.س" المعروف بلقب "العسكري".حيث شهدت منطقة وادي النحلة استنفارًا أمنيًا كبيرًا وتدخلت وحدات من الجيش اللبناني بشكل عاجل عملت على احتواء الوضع ومنع تفاقم الاشتباكات بين الطرفين.
جاء في صحيفة نداء الوطن: سألت مصادر عن امتلاك مسلحي العشائر الصواريخ المضادة للدروع التي استعملتها؟ وهل تملك العشائر حقاً مثل هذه الأنواع من الأسلحة وهو أمرٌ خطير؟ أم أن «حزب الله» هو من كان يخوض المعركة تحت مسمى أبناء العشائر وهذا أخطر من ذاك؟ ونبهت المصادر إلى أن هذا التصعيد يقحم لبنان في أتون صراع مع الجيش السوري، ويحاول استدراج الإدارة السورية الجديدة إلى وحول الخلافات المذهبية والطائفية، وسط التحديات الأمنية المعقدة على الحدود، والتي إذا ما بقيت على هذا النحو فالأمور ذاهبة نحو المطالبة بقوات دولية تنتشر على الحدود الشرقية لضبطها.