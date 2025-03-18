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محليات

احصاءات غرفة التحكم: قتيلان وجريحان في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة

2025-03-18 | 01:40
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احصاءات غرفة التحكم: قتيلان وجريحان في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة
احصاءات غرفة التحكم: قتيلان وجريحان في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة
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احصاءات غرفة التحكم: قتيلان وجريحان في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة

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هل يخوض حزب الله المعركة على الحدود تحت مسمى "أبناء العــشائر"؟(نداء الوطن)
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اتحاد العشائر يدعو لضبط النفس ورفض السلاح المتفلت في وادي النحلة
02:14

اتحاد العشائر يدعو لضبط النفس ورفض السلاح المتفلت في وادي النحلة


عقب الاشتباكات التي اندلعت مساءً بين وادي النحلة ومخيم البداوي اصدر اتحاد العشائر العربية بيان دعا فيه جميع الأطراف في منطقة وادي النحلة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد حفاظًا على سلامة الأهالي وحقن الدماء. كما أكد على دور الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في ضبط الأوضاع وإعادة الهدوء مشددًا على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ورفض السلاح المتفلت الذي يهدد السلم الأهلي.

02:14

اتحاد العشائر يدعو لضبط النفس ورفض السلاح المتفلت في وادي النحلة


عقب الاشتباكات التي اندلعت مساءً بين وادي النحلة ومخيم البداوي اصدر اتحاد العشائر العربية بيان دعا فيه جميع الأطراف في منطقة وادي النحلة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد حفاظًا على سلامة الأهالي وحقن الدماء. كما أكد على دور الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في ضبط الأوضاع وإعادة الهدوء مشددًا على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ورفض السلاح المتفلت الذي يهدد السلم الأهلي.

بالفيديو - اشتباكات ليلية وقعت بين مخيم البداوي ووادي النحلة
02:07

بالفيديو - اشتباكات ليلية وقعت بين مخيم البداوي ووادي النحلة

اشتباكات مسلحة بين مخيم البداوي ووادي النحلة بعد أن أطلق أحد الأشخاص من داخل المخيم النار باتجاه المنطقة ما دفع شبانًا من وادي النحلة إلى الرد بالمثل. مما أثار حالة من القلق والتوتر. وقد بدأ إطلاق النار باستهداف منزل المدعو "ا.س" المعروف بلقب "العسكري".
حيث شهدت منطقة وادي النحلة استنفارًا أمنيًا كبيرًا وتدخلت وحدات من الجيش اللبناني بشكل عاجل عملت على احتواء الوضع ومنع تفاقم الاشتباكات بين الطرفين.

02:07

بالفيديو - اشتباكات ليلية وقعت بين مخيم البداوي ووادي النحلة

اشتباكات مسلحة بين مخيم البداوي ووادي النحلة بعد أن أطلق أحد الأشخاص من داخل المخيم النار باتجاه المنطقة ما دفع شبانًا من وادي النحلة إلى الرد بالمثل. مما أثار حالة من القلق والتوتر. وقد بدأ إطلاق النار باستهداف منزل المدعو "ا.س" المعروف بلقب "العسكري".
حيث شهدت منطقة وادي النحلة استنفارًا أمنيًا كبيرًا وتدخلت وحدات من الجيش اللبناني بشكل عاجل عملت على احتواء الوضع ومنع تفاقم الاشتباكات بين الطرفين.

هل يخوض حزب الله المعركة على الحدود تحت مسمى "أبناء العــشائر"؟(نداء الوطن)
01:55

هل يخوض حزب الله المعركة على الحدود تحت مسمى "أبناء العــشائر"؟(نداء الوطن)

جاء في صحيفة نداء الوطن:
سألت مصادر عن امتلاك مسلحي العشائر الصواريخ المضادة للدروع التي استعملتها؟ وهل تملك العشائر حقاً مثل هذه الأنواع من الأسلحة وهو أمرٌ خطير؟ أم أن «حزب الله» هو من كان يخوض المعركة تحت مسمى أبناء العشائر وهذا أخطر من ذاك؟ ونبهت المصادر إلى أن هذا التصعيد يقحم لبنان في أتون صراع مع الجيش السوري، ويحاول استدراج الإدارة السورية الجديدة إلى وحول الخلافات المذهبية والطائفية، وسط التحديات الأمنية المعقدة على الحدود، والتي إذا ما بقيت على هذا النحو فالأمور ذاهبة نحو المطالبة بقوات دولية تنتشر على الحدود الشرقية لضبطها.

01:55

هل يخوض حزب الله المعركة على الحدود تحت مسمى "أبناء العــشائر"؟(نداء الوطن)

جاء في صحيفة نداء الوطن:
سألت مصادر عن امتلاك مسلحي العشائر الصواريخ المضادة للدروع التي استعملتها؟ وهل تملك العشائر حقاً مثل هذه الأنواع من الأسلحة وهو أمرٌ خطير؟ أم أن «حزب الله» هو من كان يخوض المعركة تحت مسمى أبناء العشائر وهذا أخطر من ذاك؟ ونبهت المصادر إلى أن هذا التصعيد يقحم لبنان في أتون صراع مع الجيش السوري، ويحاول استدراج الإدارة السورية الجديدة إلى وحول الخلافات المذهبية والطائفية، وسط التحديات الأمنية المعقدة على الحدود، والتي إذا ما بقيت على هذا النحو فالأمور ذاهبة نحو المطالبة بقوات دولية تنتشر على الحدود الشرقية لضبطها.

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