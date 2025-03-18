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محليات

اتحاد العشائر يدعو لضبط النفس ورفض السلاح المتفلت في وادي النحلة

2025-03-18 | 02:14
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اتحاد العشائر يدعو لضبط النفس ورفض السلاح المتفلت في وادي النحلة
اتحاد العشائر يدعو لضبط النفس ورفض السلاح المتفلت في وادي النحلة


عقب الاشتباكات التي اندلعت مساءً بين وادي النحلة ومخيم البداوي اصدر اتحاد العشائر العربية بيان دعا فيه جميع الأطراف في منطقة وادي النحلة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد حفاظًا على سلامة الأهالي وحقن الدماء. كما أكد على دور الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في ضبط الأوضاع وإعادة الهدوء مشددًا على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ورفض السلاح المتفلت الذي يهدد السلم الأهلي.

البيان ناشد القيادات السياسية والاجتماعية تحمل مسؤولياتها ومعالجة أسباب التوتر بروح وطنية داعيًا إلى التكاتف ووحدة الصف لحماية المجتمع وضمان استقراره.
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