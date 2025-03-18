عون أمام وفد من نقابة الصيادلة برئاسة النقيب جو سلّوم: إذا غابت الأخلاق فإنّ القضاء وحده يردع المرتكبين والفاسدين في كافّة القطاعات ولا سيّما في القطاع الصحي

كتب النائب ميشال دويهي عبر حسابه على إكس: "تتوسع الحملات والحملات المضادة عشية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. ويبدو ان هناك من يريد حاكماً على هواه وهوى القطاع المصرفي احد المسؤولين عن الأزمة. إلى رئيسَيْ الجمهورية والحكومة والوزراء نتوجه بتمني حسم هذا الأمر سريعاً بعيداً عن كل قوى الضغط المصلحية من أي جهة أتت. لعلّ من المفيد التذكير أن أي اختيار من بين صفوف المصرفيين والماليين هو تكرار لحقبة رياض سلامة. والأجدى هو النظر في تعيين اقتصادي مرموق أو قانوني متمرّس".
قال وزير المال ياسين جابر لـ«الجمهورية»، إنّ «مجموعة أولويات متعدّدة الجوانب المالية والاقتصادية ماثلة تُشكّل بوصلة العمل الحكومي، ووزارة المالية مجنّدة بكل طاقاتها للقيام بالدور المطلوب منها لبلوغ الغاية المرجوّة ووضع لبنان على سكة الإنقاذ والتعافي الحقيقي المالي والاقتصادي».
عقب الاشتباكات التي اندلعت مساءً بين وادي النحلة ومخيم البداوي اصدر اتحاد العشائر العربية بيان دعا فيه جميع الأطراف في منطقة وادي النحلة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد حفاظًا على سلامة الأهالي وحقن الدماء. كما أكد على دور الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في ضبط الأوضاع وإعادة الهدوء مشددًا على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ورفض السلاح المتفلت الذي يهدد السلم الأهلي.