لتسهيل الإجراءات.. وزير العمل يصدر مذكرة لتسجيل العمال الأجانب

أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر المذكرة رقم 9/1، التي تتيح لكل من دائرة مراقبة عمل الأجانب ودائرة العمل في جبل لبنان الجنوبي لدى الإدارة المركزية، بالإضافة إلى الوحدات الإقليمية في المحافظات، تسجيل الطلبات الخاصة بالعمال الأجانب والبتّ بها وفقًا للأصول.