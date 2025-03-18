بعد موجة الحر.. منخفض جوي يصل إلى لبنان!

بعد موجة الحرّ، تنخفض درجات الحرارة بدءاً من اليوم، وتكون فرصة هطول الأمطار خفيفة ومتفرقة، يرافقها برق ورعد خاصة في المناطق الجبلية.

-الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية الانخفاض بدرجات الحرارة وفرص هطول أمطار خفيفة متفرقة، يرافقها برق ورعد بخاصة في المناطق الجبلية. تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود 60 كلم/س شمالاً، مع ظهور طبقات من الغبار، يرتفع موج البحر ويتكون الضباب على المرتفعات .



الأربعاء: غائم مع انخفاض اضافي و ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تصل الى حدود 85كلم /س شمال البلاد مع ارتفاع لموج البحر. تهطل الامطار بشكل متفرق ابتداء من الظهر، تشتد غزارتها مساء مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وتتدنى فجر الخميس لحدود ال 1100 بخاصة على المرتفعات الشمالية، مع بقاء ظهور الضباب كثيف على المرتفعات.