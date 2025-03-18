الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بعد موجة الحر.. منخفض جوي يصل إلى لبنان!

2025-03-18 | 07:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد موجة الحر.. منخفض جوي يصل إلى لبنان!
بعد موجة الحر.. منخفض جوي يصل إلى لبنان!

بعد موجة الحرّ، تنخفض درجات الحرارة بدءاً من اليوم، وتكون فرصة هطول الأمطار خفيفة ومتفرقة، يرافقها برق ورعد خاصة في المناطق الجبلية.

-الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية الانخفاض بدرجات الحرارة وفرص هطول أمطار خفيفة متفرقة، يرافقها برق ورعد بخاصة في المناطق الجبلية. تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود 60 كلم/س شمالاً، مع ظهور طبقات من الغبار، يرتفع موج البحر ويتكون الضباب على المرتفعات .

الأربعاء: غائم مع انخفاض اضافي و ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تصل الى حدود 85كلم /س شمال البلاد مع ارتفاع لموج البحر. تهطل الامطار بشكل متفرق ابتداء من الظهر، تشتد غزارتها مساء مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وتتدنى فجر الخميس لحدود ال 1100 بخاصة على المرتفعات الشمالية، مع بقاء ظهور الضباب كثيف على المرتفعات.
بعد موجة الحر.. منخفض جوي يصل إلى لبنان!

محليات

الطقس

مصلحة الأرصاد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجيش يستعد للدخول إلى أحياء بلدة "حوش السيد علي" من الجهة اللبنانية
لتسهيل الإجراءات.. وزير العمل يصدر مذكرة لتسجيل العمال الأجانب

اقرأ ايضا في محليات

بعد استئناف العدوان على غزة.. بيان لحزب الله
09:59

بعد استئناف العدوان على غزة.. بيان لحزب الله

أصدر حزب الله بياناً حول استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جاء فيه:

09:59

بعد استئناف العدوان على غزة.. بيان لحزب الله

أصدر حزب الله بياناً حول استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جاء فيه:

إفطار رمضاني.. فوق الأنقاض ورغم الدمار (فيديو)
Play
09:12

إفطار رمضاني.. فوق الأنقاض ورغم الدمار (فيديو)

إجتمع أهالي بلدة كفرشوبا في إفطار رمضاني أعالي منطقة العرقوب، فوق الأنقاض، ورغم الدمار الذي خلّفه العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان.

09:12

إفطار رمضاني.. فوق الأنقاض ورغم الدمار (فيديو)

إجتمع أهالي بلدة كفرشوبا في إفطار رمضاني أعالي منطقة العرقوب، فوق الأنقاض، ورغم الدمار الذي خلّفه العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025