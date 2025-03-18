سد المسيلحة يطوّق وزراء الطاقة!

على مشهدية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، تتجه الأنظار الى جلسة الخميس الوزارية والتي لا تقل أهمية عن انتخابات رئاسة الجمهورية والتعيينات الأمنية، وسط جهود كبيرة تبذل للاتفاق على اسم لتعيينه حاكما بين يومي الخميس والجمعة، وفي المعلومات أن اختيار الحاكم الجديد سيعكس مستوى الدعم والتمويل من المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة وتحديدا من منظور الولايات المتحدة الاميركية، أما بالنسبة لفرنسا فتقول الصحافية رنده تقي الدين للجديد إن باريس والرئاسة مهتمتان بموضوع الحاكمية، وحيدت فيه تقي الدين زيارة لودريان عن ملف الحاكمية.

داخليا وتحديدا في ملف التعيينات، تسلك الآلية المعتمدة طريقها بعد تعديلات تعطي الوزراء المعنيين ومجلس الخدمة المدنية حقهم، على أن تستتبع بتشكيلات قضائية تترافق مع تراشق قضائي بين المرشحين، ودفع غير مسبوق في قصور العدل للمحاسبة والملاحقة، وصولا الى التوقيف في ملفات لطالما اختفت في أدراج قصور العدل، فبعد توقيف القاضي عماد الزين، يتهامس القضاة باحتمال استدعاء خمسة قضاة في ملفات فساد سابقة، قبيل اسابيع معدودة من تقاعد النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم تشكو أوساط متابعة من تزاحم القضاة على المنصب، فيما تنقل الاوساط نفسها إمكانية ذهاب الرئئيس بري الى تزكية شخصية بعيدة عن الاسماء المطروحة نتيجة الضغط اليمي، والوشاية بين قضاة الدرجة الواحدة.



على خط آخر استمعت القاضية سمرندا نصار الى إفادة وزير الطاقة وليد فياض م على ان تستمع الى عدة وزراء لاحقا، وفي معلومات الجديد أن القاضية نصار ادعت على الشركة الايطالية التي نفذت المشروع ومعها الشركة الفرنسية التي قدمت الاستشارة الهندسية بجرم تبييض الاموال وهدر المال العام علما أن شقيق أحد أبرز المرشحين لحاكمية المصرف المركزي له علاقة مباشرة بإحدى الشركتين، وتم التداول باسمه مرات عديدة لعلاقته بالوزير السابق جبران باسيل وشراكتهما التجارية.

واضافت المعلومات ان كل الوزراء سيتمع الاستماع اليهم في المرحلة الاولى كشهود على سبيل الاستئناس ما يعني وبحسب القانون الا مانع من الادعاء عليهم في مراحل لاحقة.

وشرحت المصادر ان التحقيقات تدقق في الطبيعة الجغرافية لارض سد المسيلحة وما اذا كانت تلك المنطقة تسمح بانشاء سدود فيها خاصة وان كبريات الشركات الاستشارية ومنها من اشرف على بناء قناة السويس تخوفت من تسريبات في سد المسيلحة ولم تحبذ انشاء السد هناك.

وحددت القاضية نصار تاريخ الثامن من الشهر المقبل موعدا لجلسات الاستماع والاستجواب.