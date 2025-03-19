اللواء: حسم التعيينات.. وزيارة دبلوماسية ثقيلة للبنان!

ذكرت "اللواء" أن الحكومة بانتظار أن تبت في جلستها المقررة ظهر غدٍ الخميس في اعتماد الصيغة النهائية لمنهجية التعيينات الإدارية، ومناقشة موضوع التحول الرقمي في القطاع العام.

وعلمت "اللواء" أن الحكومة ستعقد غداً جلسة ثانية في السراي الكبير لاستكمال آلية التعيين، بينما لم يتضح بعد ما إذا كانت جلسة الجمعة ستخصص لتعيين حاكم لمصرف لبنان في ظل الخلاف المستمر حول الشخصية المرشحة والدعم الدولي لها.

وأشارت "اللواء" بأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنها ستتوجه إلى لبنان اليوم الأربعاء، في زيارة قصيرة قادمة من سوريا، حيث تلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون في الثالثة بعد الظهر بحضور وزير الخارجية يوسف رجّي.