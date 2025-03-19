ماكرون: فرنسا والسعودية تتقاسمان نفس الأهداف في سوريا ولبنان

أكّد مكتب المبعوث الرئاسيّ الأميركيّ الخاص ستيف ويتكوف ونائبته مورغان أورتاغوس، أنّ التقرير الذي نشرته إحدى الصحف، والذي يزعم أن المبعوث الخاص ويتكوف التقى بمسؤول لبناني لم يُذكر اسمه في الدوحة، هو تقرير كاذب ومضلل.



وأضاف "لبنان دولة مستقلة تتخذ قراراتها السيادية بنفسها، ونحن نثق بقدرة الحكومة اللبنانية على اتخاذ هذه القرارات. وقد أكدت إدارة الرئيس ترامب، بشكل علني وخاص، دعمها للحكومة اللبنانية، بقيادة الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، في جهودها لتعزيز سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني".