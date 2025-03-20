لـ"تفادي الأخطار الإسرائيلية".. الثنائي يسعى للتزكية في انتخابات الجنوب (الشرق الأوسط)

جاء في صحيفة الشرق الأوسط:



علمت "الشرق الأوسط" من مصادر "حزب الله" أنه باشر تحركه في الجنوب وتحديدا في البلدات المدمّرة، التي تمنع إسرائيل إدخال البيوت الجاهزة إليها وتلاحق بالمسيرات كوادر "حزب الله" العسكرية فيها، لعله ينجح في التوصل إلى توافق في الانتحابات البلدية، يؤدي إلى فوز مجالس هذه البلدات بالتزكية، شرط عدم وجود من يترشّح لمنافسة اللوائح المدعومة منه، وتحديداً في البلدات الأمامية ذات الغالبية الشيعية.



