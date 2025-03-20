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محليات

أو أم تي تُطلق الصّراف الآلي الأوّل من نوعه في لبنان

2025-03-20 | 06:41
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أو أم تي تُطلق الصّراف الآلي الأوّل من نوعه في لبنان
أو أم تي تُطلق الصّراف الآلي الأوّل من نوعه في لبنان

أطلقت شركة أو. أم. تي. الصّراف الآلي الأوّل من نوعه في لبنان "Quick Cash"، والذي يتيح لمستخدمي تطبيق OMT Pay إيداع أو سحب الأموال من محفظة OMT Pay الرقمية على مدار الساعة (٢٤/٢٤).

زوروا فرع أو. أم. تي. الرئيسي في الزلقا واختبروا تجربة "Quick Cash" المميّزة.

كلّ ما عليكم القيام به: 
١. الدخول إلى تطبيق OMT Pay والضغط على خدمة الـ ATM.
٢. اختيار "إيداع الأموال" أو "سحب الأموال"، ومن ثمّ "العملة". 
٣. إدخال المبلغ ومسح رمز QR.

تُواصل شركة أو. أم. تي. استثمارها في الحلول المالية المتكاملة والمبتكرة لتعزيز تجربة الزبائن ومواكبة التطوّر الرقمي العالمي.
أو أم تي تُطلق الصّراف الآلي الأوّل من نوعه في لبنان

محليات

لبنان

omt

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بعد انتهاء الجلسة الوزارية.. سلام يكشف آلية التعيينات في مؤسسات الدولة
10:07

بعد انتهاء الجلسة الوزارية.. سلام يكشف آلية التعيينات في مؤسسات الدولة

تحدث رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، معلناً انه تم الاتفاق على آلية التعيينات، وقال اننا "نسعى أنّ تكون إدارة الدولة نزيهة وفاعلة تحمي المواطن وتقوم على الكفاءة ولا تكون في خدمة الطوائف ولا السياسيين، مؤكدا ان "شعار الحكومة بناء دولة القانون والمؤسسات" وأنه "لا دولة من دون إدارة، لذا نسعى أن تكون إدارة المؤسسات حيادية".

10:07

بعد انتهاء الجلسة الوزارية.. سلام يكشف آلية التعيينات في مؤسسات الدولة

تحدث رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، معلناً انه تم الاتفاق على آلية التعيينات، وقال اننا "نسعى أنّ تكون إدارة الدولة نزيهة وفاعلة تحمي المواطن وتقوم على الكفاءة ولا تكون في خدمة الطوائف ولا السياسيين، مؤكدا ان "شعار الحكومة بناء دولة القانون والمؤسسات" وأنه "لا دولة من دون إدارة، لذا نسعى أن تكون إدارة المؤسسات حيادية".

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