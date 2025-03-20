بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الإثنين المقبل
دعا دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لجان المال والموازنة ، الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، وتكنولوجيا المعلومات الى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 24 اذار 2025 وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:
1- إقتراح القانون الرامي الى إستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني .
2- إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الاحمر اللبناني .
3 - إقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام الرعايه الصحية الاولية الشاملة الالزامية .
4 - إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية .
5- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب .
6 - إقتراح قانون إنشاء أعضاء مجلس الشيوخ .