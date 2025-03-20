النائب حمدان التقى قائد الجيش: أكدت ضرورة مواصلة وتعزيز دعمه

كتب النائب فراس حمدان في تغريدة عبر منصة إكس: "التقيت بالأمس ‫قائد الجيش‬ العماد رودولف هيكل في مقر وزارة الدفاع الوطني، إذ هنّأته على تبوّئه منصبه الجديد متمنياً له التوفيق".

أضاف: "شدّدت على مركزية دور الجيش اللبناني‬ في استعادة ‫سيادة لبنان‬ الكاملة على جميع أراضيه، ومواجهة عدوان وانتهاكات العدو الإسرائيلي، وضبط الحدود لمواجهة التهريب بكافة أشكاله. أكثر من أي وقت مضى، يعوّل الشعب اللبناني على جيشه في ضبط الأمن وحماية السيادة الوطنية، كرافعة أساسية لإعادة بناء دولة القانون والحق والمؤسسات وفق التوجّهات التي رسمها خطاب القسم وكرسها البيان الوزاري".

تابع: "تناول البحث المهام الملقاة على عاتقه التي يقوم بها الجيش في ‫الجنوب‬ وباقي المناطق، حيث أكّدت على ثقتنا بجيشنا الوطني قيادةً وضباطاً وأفراداً كخيار وحيد لمواجهة كل التحديات وعلى ضرورة مواصلة وتعزيز دعم الجيش لتمكينه من استكمال مهامه".

