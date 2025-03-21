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محليات

إجتماع أمني في بعبدا

2025-03-21 | 08:20
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إجتماع أمني في بعبدا
إجتماع أمني في بعبدا

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم اجتماعاً أمنياً في قصر بعبدا، حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المديرين العامين لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، للامن العام اللواء حسن شقير ولامن الدولة اللواء الركن ادغار لوندوس.

وهنأ الرئيس عون القادة الأربعة على تعيينهم وتسلمهم مسؤولياتهم، وزودهم بتوجيهاته لاتخاذ الاجراءات المناسبة للمحافظة على الامن والاستقرار في المناطق اللبنانيه كافة.

واستقبل الرئيس عون النائب فراس حمدان الذي اوضح انه بحث مع رئيس الجمهورية "في الاوضاع الراهنة في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، واكدت اهمية مواكبة العهد الجديد باصلاحات على مستويات قضائية وادارية ومالية".

أضاف: "بالنسبة الى الوضع في الجنوب، اكدت ضرورة تأمين الاستقرار ودور الدولة في بسط السيادة والدفاع عن الوطن".

كما استقبل الرئيس عون رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان.

واستقبل الرئيس عون القائم بالاعمال في سفارة لبنان في سوريا طلال ضاهر وعرض معه للعلاقات اللبنانية – السورية، واطلع منه على ظروف عمل البعثة الديبلوماسية اللبنانية في سوريا.
إجتماع أمني في بعبدا

محليات

جوزاف عون

اجتماع أمني

قصر بعبدا

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