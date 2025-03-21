التفاوض.. شرط وقف الاعتداءات!

لا يزال الحديث الداخلي اللبناني يتمحور حول المطلب الاميركي بتشكيل لجان مدنية ثلاث للتفاوض مع إسرائيل، إلا أن اللقاء الرئاسي الثلاثي في بعبدا جرى التوافق خلاله على عدم الاعتراض على تشكيلها ضمن الآلية التي كانت متبعة في خلال التفاوض البحري، إنما بعدما توقف إسرائيل عدوانها واعتداءاتها على لبنان بذريعة استهداف منشآت لحزب الله أو شخصيات في المقاومة، في حين أن الثنائي يؤكد التزام حزب الله بتسليمه كل منشآته جنوبي الليطاني للجيش اللبناني ولم يخرق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.