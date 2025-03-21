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محليات

وزير الإعلام ناعياً هدى شديد: كانت صوت الناس ومرآة الواقع

2025-03-21 | 17:37
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وزير الإعلام ناعياً هدى شديد: كانت صوت الناس ومرآة الواقع
وزير الإعلام ناعياً هدى شديد: كانت صوت الناس ومرآة الواقع

نعى وزير الاعلام المحامي بول مرقص الاعلامية هدى شديد التي وافتها المنية مساء اليوم.

وقال في بيان له  :"بلغني مساء اليوم نبأ رحيل الإعلامية القديرة هدى شديد، التي حملت لواء الحقيقة بجرأة وشرف حتى آخر رمق.

الصديقة هدى لم تكن مجرد صحافية، بل كانت صوت الناس، مرآة الواقع، وقلبًا ينبض بالوطنية. غطّت الأحداث بأمانة، ونقلت وجع اللبنانيين بصدق، وعاشت رسالتها الإعلامية حتى اللحظة الأخيرة، رغم معركتها الشرسة مع المرض بعد أن عاجل فخامة الرئيس الى تكريمها في ٣ آذار الماضي، فاستبق الموت بتكريم الكبار وهم أحياء...

قاتلت هدى كما اعتادت دومًا، بشجاعة، بقوة، بصمت وبإيمان لا يتزعزع. رحلت عن الشاشة، لكنها لم ترحل من قلوب كل من شاهدها فأحبّها. إرثها باقٍ في ذاكرة الصحافة الحرة...

رحمك الله، عزيزتي هدى. سيبقى صوتك حياً في وجداننا واسئلتك الفذة حاضرة في اذهاننا، وكذلك حركة الحياة التي كنت تزرعينها في لقاءاتنا الراقية مع كوكبة من الاعلاميين...

نتقدم بأحر التعازي من عائلة هدى ومن أسرة المؤسسة اللبنانية للارسال LBCI وعلى رأسها الشيخ بيار الضاهر الذي وقف الى جانبها حتى اللحظات الأخيرة، ومن جميع الاعلاميات والاعلاميين".

وزير الإعلام ناعياً هدى شديد: كانت صوت الناس ومرآة الواقع

محليات

هدى شديد

بول مرقص

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