بكلمات مؤثرة.. سياسيون وإعلاميون يودعون هدى شديد

رحلت الإعلامية هدى شديد بعد صراع طويل مع مرض السرطان، مخلفة وراءها فراغًا عميقًا في عالم الإعلام. هي صاحبة المسيرة الاعلامية والصحافية التي امتدت لأكثر من 30 عاماً عرفت ببراعتها في تقديم البرامج الحوارية والسياسية.







