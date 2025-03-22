الرئيس عون دان محاولات استدراج لبنان إلى دوامة العنف

وأشار الرئيس عون إلى أن "الوضع في الجنوب يتطلب اهتماماً خاصاً من كافة القوى المعنية"، داعياً لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى الجيش اللبناني، إلى متابعة ما يحدث هناك بجدية قصوى لتجنب أي تداعيات سلبية، وضبط أي خرق أو تسيب قد يهدد استقرار الوطن في هذه الظروف الدقيقة.

كما طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش اتخاذ كافة الإجراءات الميدانية الضرورية لضمان سلامة المواطنين والتحقيق في ملابسات الحادثة لكشف الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة.