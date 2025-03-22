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محليات

الرئيس عون دان محاولات استدراج لبنان إلى دوامة العنف

2025-03-22 | 05:31
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الرئيس عون دان محاولات استدراج لبنان إلى دوامة العنف
الرئيس عون دان محاولات استدراج لبنان إلى دوامة العنف

دان رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، المحاولات الرامية إلى استدراج لبنان مجدداً إلى دوامة العنف، مؤكداً أن "ما حدث اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ 18 شباط الماضي، يشكل اعتداءً مستمراً على لبنان ويضرب مشروع إنقاذه الذي تم التوافق عليه من قبل جميع اللبنانيين".

وأشار الرئيس عون إلى أن "الوضع في الجنوب يتطلب اهتماماً خاصاً من كافة القوى المعنية"، داعياً لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى الجيش اللبناني، إلى متابعة ما يحدث هناك بجدية قصوى لتجنب أي تداعيات سلبية، وضبط أي خرق أو تسيب قد يهدد استقرار الوطن في هذه الظروف الدقيقة.

كما طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش اتخاذ كافة الإجراءات الميدانية الضرورية لضمان سلامة المواطنين والتحقيق في ملابسات الحادثة لكشف الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الرئيس عون دان محاولات استدراج لبنان إلى دوامة العنف

محليات

جوزاف عون

لبنان

جنوب لبنان

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الجيش يغلق 4 معابر غير شرعية في بعلبك والهرمل (صور)
الرئيس عون دعا القوى المعنية في الجنوب اللبناني إلى متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات وضبط أي خرق او تسيّب يمكن ان يهدد الوطن

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