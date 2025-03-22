نازك الحريري نعت شديد: مناضلة ومدافعة شجاعة عن الإعلام

أضافت الحريري: "كانت الحياة تليق بها وكان النجاح يواكب حياتها المهنية منذ بدئها. وقد أثبتُّم في كل محطة أن حب الحياة لا يبارحها وأن روح الأمل تعيش فيها وتعبق في مسيرتها المهنية بكل شجاعة وإصرار وان ايمانها بالله سبحانه وتعالى كبير جداً".

تابعت: "أمضت العزيزة هدى، رحمها الله، عمرها في خدمة الإعلام والقضايا الوطنية والإنسانية المُحِقَّة من كل منبر اعتلته، وسوف يترك غيابها فراغًا كبيرًا في فَلكِ الإعلام، وإنني باسمي وباسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أتقدم من أسرتها الكريمة ومن الجسم الإعلامي بصادق العزاء والمؤاساة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمّد الراحلة الغالية بواسع الرحمة والمغفرة".