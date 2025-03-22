حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت

مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: الموجة الثانية من الهجمات رد على إطلاق الصواريخ من لبنان واستكمال للموجة الأولى

مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: الموجة الثانية من الهجمات رد على إطلاق الصواريخ من لبنان واستكمال للموجة الأولى