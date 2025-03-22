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محليات

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقار وبنية تحتية ومنصات إطلاق صواريخ ومستودع أسلحة لحزب الله في لبنان

2025-03-22 | 14:44
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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقار وبنية تحتية ومنصات إطلاق صواريخ ومستودع أسلحة لحزب الله في لبنان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقار وبنية تحتية ومنصات إطلاق صواريخ ومستودع أسلحة لحزب الله في لبنان
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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقار وبنية تحتية ومنصات إطلاق صواريخ ومستودع أسلحة لحزب الله في لبنان

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