الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقرّات وبنى تحتية ومستودع أسلحة لـ”الحزب”
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ الجيش “هاجم مقرات قيادة وبنى تحتية وعناصر ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لحزب الله في لبنان”.
واضاف عبر منصة “أكس”: “شن الجيش الإسرائيلي قبل قليل غارات استهدفت مقرات قيادة وبنى تحتية وعناصر ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان. تضاف هذه الغارات إلى الغارات التي شنها جيش الدفاع في وقت سابق اليوم. وسيواصل الجيش الإسرائيلي شنّ غارات طالما اقتضت الضرورة ذلك وسيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل”.