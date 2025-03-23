"بجرم مخدرات وترويج عملة مزيفة والإشتباه بإبتزاز قاصرات".. بقبضة قوى الأمن!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة في بيان، بانه بتاريخ 21-03-2025 حوالى الساعة 4،00 فجرا، تسلم عناصر مخفر جبيل في وحدة الدرك الإقليمي من دورية تابعة لحرس بلدية جبيل، كل من:

- م. ف. (مواليد عام 1997، سوري)

- م. س. (مواليد عام 2006، سوري)

ولفتت الى انه بتفتيشهما، تبين أن بحوزتهما قرابة /40/غ. من مادة حشيشة الكيف، وحوالى /40/ حبة كبتاغون، إضافة إلى سكين /6/ طقات، ومبلغ /150/ دولارا أميركيا مزيفا من فئة ال /50/. كما عثر في الهاتف الخلوي العائد ل (م. ف.) على صور لفتيات عاريات، ومنهن قاصرات. وبنتيجة المتابعة، وبعد تفتيش مكان إقامتهما، تم توقيف المدعو: م. ر. (مواليد عام 2010، سوري)، وبالتحقيق معهم من قبل آمر فصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي، اعترف (م. ف.) بتعاطي المخدرات، وبأن الكمية التي عثر عليها هي للاستعمال الشخصي. في حين أكد القاصر (م. ر.) قيامه بالاشتراك مع الآخرين بتعاطي المواد المخدرة، وبأن عددا من السوريين يزورون مكان إقامتهم، ويتعاطون المخدرات فيه.



واشار البيان الى انه "تم توقيفهم بجرائم مخدرات، ودخول البلاد خلسة، والاشتباه بترويج عملة مزيفة، والاشتباه بالابتزاز الجنسي لفتيات بينهن قاصرات؛ وأودعوا المراجع المعنية بناء على إشارة القضاء المختص. العمل جار لتوقيف جميع المتورطين".

