كاميرا الجديد توثق آثار العدوان على صور مساء أمس (فيديو)

أصدر الجيش اللبناني بيانًا رسميًا أعلن فيه عن تصعيد العدو الإسرائيلي للاعتداءات على الأراضي اللبنانية منذ أمس وحتى اليوم. وأوضح البيان أن العدو نفذ عشرات الغارات الجوية على مناطق جنوب الليطاني وشماله وصولًا إلى البقاع، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فضلاً عن التسبب بدمار كبير في الممتلكات.



