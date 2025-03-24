"القوات": لو طُبِّق الـ 1701 كاملاً لما وقعت حرب ما سمي بالاسناد

شيّع حزب الله وبلدة الصوانة الجنوبية الشهيد محمد إبراهيم شقير، بموكب حاشد وبمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض الذي رأى أنّ "الظرف الذي يمر به لبنان بصورة عامة والجنوب بصورة خاصة، يستوجب حكمة وصبراً وتروٍّ، وفي الوقت ذاته ثباتاً وصموداً وشجاعة، لافتاً إلى أنّ لكل مرحلة ضروراتها ومتطلباتها، وقد توافق اللبنانيون على أن تتولى الحكومة إدارة الموقف الوطني في مواجهة الأعمال العدائية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي والخروقات المتكررة التي يتجاوز عبرها القرار 1701.