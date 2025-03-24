مكتب النائب آلان عون يرد على الشائعات: كلامه كان واضحاً بشأن الانتخابات

صدر عن مكتب النائب آلان عون بياناً جاء فيه: "رغم حرص النائب آلان عون منذ انفصاله التنظيمي عن التيار الوطني الحر على تجنّب السجالات، تمعن قيادة التيار ومتفرّعاتها والغرف السوداء التي تديرها في التصويب عليه ومهاجمته مباشرة ومواربة مستعملة كل الوسائل بما فيها الاشاعات والأكاذيب".

أضاف البيان: "آخر عنقود الأكاذيب كان حول مجريات قداس مار يوسف في حارة حريك والانتخابات البلدية فيها، حيث شارك النائب آلان عون وزوجته، على جري عادته السنوية، في كل محطات إحياء المناسبة، وذلك بحضور القداس ولقاء الاهالي في صالة الكنيسة، قبل أن يغادر للمشاركة في مراسم جنازة الاعلامية الراحلة هدى شديد. وذلك قبل أن تصل المناسبة الى مرحلة الكلمات والشعارات الحزبية".



تابع البيان: "أمّا كلام النائب آلان عون عن الانتخابات البلدية في حارة حريك، فكان واضحاً جداً لجهة عدم انحيازه شخصياً لأي مرشح، بل تشجيعه على توافق بين العائلات، على غرار ما كان يحصل دائماً. وهذا هو المسار الصحي والسليم لإنجاز الاستحقاق البلدي بمعزل عن هوية رئيس البلدية".



وختم: "ان النائب آلان عون مستمرّ بالنهج نفسه الذي يغلّب فيه العقل وحسّ المسؤولية والمصلحة العامة. وقد يكون صائباً، في هذا السياق، تذكير البعض ممن يجهلون البلدة ان المقدّسات التي ترعى حارة حريك وما زالت تجمعها هي ثلاث: العائلات والكنيسة والبلدية، وهي تحديداً التي تستهدف من قبل هذا البعض بأداء تفرقة غريب كلياً عن روحية اهالي حارة حريك الذين يعلمون جيّداً حقيقة مجريات الايام السابقة في المواضيع الثلاث بعيداً عن الدخان الترويجي والبيانات المعلّبة"