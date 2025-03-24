الرئيس عون: مسؤوليتنا مشتركة في إعادة لبنان على السكة الصحيحة

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أهمية ان نكون موحدين ومتحدين إزاء المصلحة العامة والقضايا الداخلية والمصيرية لمواجهة التحديات لا سيما في ضوء الاحداث التي تشهدها المنطقة، مشددا على المسؤولية المشتركة في إعادة لبنان على السكة الصحيحة.













كما شدد الرئيس عون في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا حزب الرامغافار برئاسة الدكتور اواديس داكسيان، على ضرورة ان يبقى أي اختلاف تحت سقف مصلحة الدولة والبلد، منوها بما يشكله الأرمن من قيمة مضافة للمجتمع اللبناني.



وكان الدكتور داكسيان استهل اللقاء بتهنئة الرئيس عون بانتخابه، مؤكدا ان الشعب اللبناني يتطلع اليه بكثير من الامل لتغيير الوضع القائم وإعادة بالنهوض بلبنان من جديد، واضعا امكانات "الرامغافار" بتصرفه في سبيل تحقيق هذه الغاية. وإذ تمنى للرئيس عون زيارة موفقة الى فرنسا فانه اثنى على عودة العلاقات اللبنانية السعودية الى سابق عهدها بعد زيارة الرئيس عون الى المملكة، معتبرا انه لطالما كانت هذه العلاقات ودية اكانت مع المملكة العربية السعودية اودول الخليج عموما.



ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد مؤكدا على دور اللبنانيين الأرمن في لبنان، لافتا الى انه ينظر الى مجتمعهم ككل وليس كاحزاب، "لانه لطالما شكل قيمة مضافة للمجتمع اللبناني منذ عشرينيات القرن الماضي". وقال:" منذ اتيتم الى لبنان شكلتم رافعة له وساهمتم ببناء الاقتصاد، كما المجتمع اللبناني بعدما انخرطتم فيه واعتبرتم لبنان بلدكم ودافعتم عنه ووقفتم الى جانبه".



وطمأن رئيس الجمهورية الوفد بأن إعادة النهوض بالبلد ليست بالامر المستحيل اذا ما صفت النوايا، وتم الابتعاد عن الزواريب الطائفية والمذهبية الضيقة ووضعت مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، مجددا التأكيد على المسؤولية المشتركة في ذلك فاللبنانيون وانتم من ضمنهم لهم حقوق ولكن عليهم واجبات في إعادة وضع لبنان على السكة الصحيحة ليستعيد دوره السابق في محيطه".



وشدد على أهمية ان نكون موحدين ومتحدين إزاء المصلحة العامة والقضايا الداخلية كما المصيرية منها لمواجهة التحديات لا سيما في ضوء الاحداث التي تشهدها المنطقة.



وقال الرئيس عون:" ان ما جرى على مر السنوات اثبت ان ليس من فئة انتصرت على أخرى كما لم يكن لفئة فضل على أخرى، بل ان لبنان كان هو من يدفع الثمن اكان على سبيل المثال لا الحصر في الحرب الإسرائيلية الأخيرة او في الحرب الاقتصادية وهي الأهم او غيرها"، مشددا على ضرورة ان يبقى أي اختلاف تحت سقف مصلحة الدولة والبلد، ذلك ان "التنوع هو غنى للبنان لكن الاختلاف جب ان يبقى تحت هذا السقف".



والتقى رئيس الجمهورية وفد نقابة الاطباء البيطريين برئاسة النقيب الدكتور نضال حسن، الذي تحدث باسم الوفد فقال: "يشرفني أن اقف امامكم اليوم، لأتقدم منكم، بإسمي وإسم زملائي الأطباء بأحر التهاني لمناسبة إنتخابكم رئيسا للجمهورية اللبنانية. إن تسلمكم هذا المنصب في هذه المرحلة الدقيقة الحساسة هو دليل على ثقة الشعب بقدرتكم على قيادة هذا الوطن نحو الاستقرار والإزدهار والتقدم. ونحن على ثقة أن حكمتكم ورؤيتكم ستساهمان في بناء مستقبل أفضل للبنان."

أضاف: "إن قطاع الطب البيطري يشكل دعامة مهمة للإقتصاد الوطني، إذ يسهم في حماية وسلامة الثروة الحيوانية، وضمان الأمن الغذائي، وتعزيز الصحة العامة ومكافحة الأمراض التي قد تؤثر على الإنسان والحيوان. ومن هذا المنطلق، نؤكد إلتزامنا المستمر في تطوير هذه القطاع، من خلال تحسين القوانين الداعمة له، وتعزيز التعاون بين النقابة والجهات الرسمية، لضمان أفضل المعايير في ممارسات الطب البيطري."



وقال: "نحن نؤمن بأن دعم الدولة لهذا القطاع ينعكس إيجابا على الأمن الغذائي والإقتصاد الوطني. ونتطلع الى العمل معكم ومع الحكومة لتحقيق بيئة تشريعية وتنظيمية تمكِّن الأطباء البيطريين من أداء دورهم الحيوي بفاعلية عالية."

وختم: "نحن نشكر لكم دعمكم المستمر، ونؤكد أننا سنبقى في خدمة لبنان وشعبه، حاملين رسالة الطب البيطري بكل أمانة وإخلاص."



ورد الرئيس عون، مرحبا بالوفد وشاكرا لأعضائه تهنئتهم، مثنيا على الدور الذي يقوم به الأطباء البيطريون لا سيما لجهة الحفاظ على الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء، وملاحقة أي تلاعب بهذه السلامة لأن من شأن ذلك إلحاق الأذى بالمواطنين. وأشار الى ان الأخلاقيات تبقى الأساس في أي مهنة، فكيف بمهنة الطب التي تعنى بصحة الإنسان والحيوان في آن، معتبرا ان وجودها في الأداء المهني يرفع من شأن هذه المهنة وما فيها من تعاط مع فاعلية الحياة والحفاظ عليها.



وطالب الرئيس عون من القيمين على النقابة العمل من اجل الحفاظ على أخلاقيات المنتسبين إليها وضميرهم وإحترافيتهم، لمصلحة صحة الإنسان والثروة الحيوانية في لبنان، "وهذا من صلب المصلحة العامة." وقال: "إسهروا كنقابة على هذا التوجه الذي يعود بالخير على جميع اللبنانيين، وقوموا بتنظيف أي فساد داخلي يمكن ان يوجد ويؤثر على أهمية رسالتكم في تأمين صحة اللبنانيين وسلامة غذائهم، وثروتهم الحيوانية." وكرر رئيس الجمهورية "ان من واجبنا جميعا التعاون، كل من موقعه، من اجل الحفاظ على صحة مكونات المجتمع اللبناني بكافة أطيافه، ولا يمكن التغاضي عن أي مساس بهذا التوجه، فهو في صلب إعادة الثقة بلبنان. وهذه مسؤولية مشتركة، لكي نصلح الأمور معا."