أورتاغس: لماذا يسمح الجيش اللّبنانيّ بإطلاق الصّواريخ؟

كلام أورتاغس جاء في مقابلة خاصّة أجرتها "أساس ميديا", وفي ردّها على الرسائل الثلاث التي أرسلتها إلى الرؤساء عون وبرّي وسلام للدفع باتجاه تشكيل لجان وتسريع العمل لحلّ الإشكاليّات الأمنيّة في الجنوب، قالت أورتاغس لـ”أساس”: “محادثاتنا مع الحكومة اللبنانية سرّية. ولكن نحن ندفع الطرفين نحو التفاوض على اتّفاق حدودي طويل الأمد”.وعند سؤالها عن الوضع في الجنوب، حيث تقوم إسرائيل بغارات على مواقع عدّة، وأسباب عدم قيام لجنة المراقبة بضبط الحركة الإسرائيلية، قالت أورتاغس إنّ هذا السؤال خطأ، والصحيح هو: لماذا يستمرّ الجيش اللبناني في السماح بإطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية؟ ما الذي يمكن أن يفعله الجيش اللبناني أيضاً للالتزام بوقف إطلاق النار ونزع سلاح “الحزب” في الجنوب؟في تعليقها على رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل لجان قبل تطبيق إسرائيل وقف النار، ردّت أورتاغس على الرئيس بري بالقول: “هناك وقف إطلاق نار قائم، ويوجد وقف إطلاق نار في المنطقة”.وعن كيف ستتألّف هذه اللجان التي طالبتِ بتشكيلها من عسكريين ومدنيين؟ ولماذا؟ وما ستكون مهمّتها؟ ردّت أورتاغس من دون الدخول في التفاصيل قائلة: “نحن سنواصل العمل مع الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، سواء من خلال الآليّة أو عبر القنوات الدبلوماسية لحلّ جميع القضايا الحدودية العالقة”.أمّا عن كلام ويتكوف عن التطبيع بين لبنان وسوريا وبين إسرائيل، والكلام اللبناني عن أنّ اللجان ستكون مقدّمة للتطبيع بين لبنان وإسرائيل، الأمر الذي قد يضرّ بالمفاوضات، اكتفت مورغان بالتركيز على حلّ النزاعات الحدودية، من دون الدخول في عناوين إشكالية، وقالت: “كما قلت مراراً، نحن نركّز فقط على حلّ النزاعات الحدودية في الوقت الحالي، ولا شيء أكثر من ذلك”.