تخوّف على منطقة لبنانية!

أفادت مصادر خاصة لـ"الجديد" أن المدير العام لهيئة أوجيرو، عماد كريدية، تفاجأ بالإجراء الذي اتخذه وزير الاتصالات، خاصة أنه خارج البلاد في إجازة معلنة. وتشير المعلومات إلى أن عقد كريدية ينتهي في تشرين الأول المقبل، ما يثير تساؤلات حول سبب الاستعجال في إنهاء مهامه في هذا التوقيت.



