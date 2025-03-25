وصول الرئيس نواف سلام إلى طرابلس على متن طوافة عسكرية

أفادت مصادر خاصة لـ"الجديد" أن المدير العام لهيئة أوجيرو، عماد كريدية، تفاجأ بالإجراء الذي اتخذه وزير الاتصالات، خاصة أنه خارج البلاد في إجازة معلنة. وتشير المعلومات إلى أن عقد كريدية ينتهي في تشرين الأول المقبل، ما يثير تساؤلات حول سبب الاستعجال في إنهاء مهامه في هذا التوقيت.
اندلع حريق هائل في محطة الأيتام للمحروقات في حي السبيل وسط مدينة الهرمل، أثناء تفريغ صهريج لمادة البنزين في خزانات المحطة. وأفاد مراسل "الجديد" في المنطقة بأن النيران امتدت إلى المحلات المجاورة والسيارات المركونة قرب الموقع، كما وتعمل فرق الدفاع المدني جاهدة للسيطرة على الحريق.
اندلع حريق داخل شركة الكهرباء في بيروت، وتمكن عناصر فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني من السيطرة عليه بنجاح، دون تسجيل إصابات.