"31 مشتبهاً فيهم بجرائم مختلفة".. بقبضة قوى الأمن!

أصــدرت المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ الآتي:

"في إطار تثبيت الأمن وحفظ النّظام على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، ولا سيّما في الشّمال، وبنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت مفرزة إستقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي من توقيف 31 مشتبهًا فيهم بجرائم مختلفة (سلب، حيازة أسلحة حربيّة، إطلاق نار، تعاطي مخدّرات، سرقة...) وذلك في مناطق شماليّة عدّة، وفي خلال الفترة الممتدة من 3-3-2025 لغاية 18 منه.



وقد أودع الموقوفون القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر في ملاحقة المطلوبين والمخلّين بالأمن وتوقيفهم" .