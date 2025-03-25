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محليات

الرئيس سلام: أعد أبناء طرابلس بـ "الأمن"

2025-03-25 | 07:31
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الرئيس سلام: أعد أبناء طرابلس بـ &quot;الأمن&quot;
الرئيس سلام: أعد أبناء طرابلس بـ "الأمن"

عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاً في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس مع نواب طرابلس والمنية والضنية، وأطلعهم على الخطة الامنية المعدة لطرابلس، واستمع الى مطالبهم المتعلقة بتطوير وتفعيل المرافق الحيوية والانمائية وتحريك العجلة الاقتصادية.

بعد الاجتماع عقد سلام مؤتمراً صحافياً، قال فيه: "اتمنى ان تعاد عليكم الاعياد بالخير، وان شاء الله خلال الاعياد يكون الوضع الامني في طرابلس والشمال اكثر استقرارا، ونحن اتينا الى هنا لنؤكد اننا لسنا فقط ملتزمين بالاستقرار في طرابلس خلال فترة الاعياد بل يهمنا ان يكون الاستقرار الامني مستداما، وهذا يتطلب منا التشديد بتنفيذ القوانين وعدم التهاون بتوقيف كل من يخل بالامن مهما كانت التغطيات التي يدعي انه يتمتع بها، واحالتهم الى الاجهزة القضائية المختصة، مما يتطلب  تعاونا اكبر  بين محتلف الاجهزة الامنية المعنية وتعزيز حضورها".

وأضاف: "نحن وزملائي وزيري الدفاع والداخلية ندرك ان الامن مرتبط بالسلاح غير الشرعي المتفلت، ولكن لديه ايضا اساس كي لا نقول بعدا انمائيا بمعنى غياب فرص العمل والفقر المزمن في العديد من احياء المدينة وهذا يحتاج الى علاج، ومن دون علاج الازمة الاقتصادية الاجتماعية فلا يمكن ان نحصل على امن مستدام في المدينة، وهذا سيكون موضوع زيارتنا المقبلة الى مدينة طرابلس بعد ان نكون قادرين على اطلاق عدد من المشاريع الانمائية التي التزمنا بها في البيان الوزاري، ان كانت بتفعيل معرض طرابلس او المدينة الاقتصادية الخاصة ونامل ان يكون هذا الامر في القريب العاجل".

وختم: "سنكمل زيارتنا الى عكار وسيكون بعد انمائي الى  مطار القليعات" .

ورداً على سؤال قال: "ما اعد به ابناء طرابلس الامن خلال الاعياد، ونعمل ان يكون هذا الامن مستداما في الاعياد وبعدها".

وردا على سؤال اخر قال: "لا بد من ان تنتظروا استكمال التعيينات بالاجهزة الامنية وغيرها، ويجب ان تكون نظرتنا الى التعيينات شاملة، وثمة تعيينات دبلوماسية وقضائية آتية. بعد انتهاء هذا المسار اذا كانت طرابلس او الشمال غائبة عندها نقبل بالمسائلة والمحاسبة، واؤكد من هنا ان لا طرابلس ولا الشمال سيظلم".

وحول ملف الموقوفين قال: "ان ملف الموقوفين هو عنوان للظلم في الشمال وفي طرابلس بل انه عنوان لظلم انساني عام ولكننا اكدنا في بياننا الوزاري على ضرورة الاسراع بمعالجة هذا الملف،  وان شاء الله قريبا سترون في السجون المكتظة محاكم لتسريع المحاكمات واخلاء سبيل الموقوفين، فعدد الموقوفين اليوم بلا محاكمات اكبر من المحكومين وهذا ظلم ما بعده ظلم ويجب ان يوضع حد له".
 
 
 
الرئيس سلام: أعد أبناء طرابلس بـ "الأمن"

محليات

نواف سلام

طرابلس

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