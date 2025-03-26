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محليات

إنسحاب إسرائيل من التلال الخمس بين "يدي" أميركا! (الأنباء الإلكترونية)

2025-03-26 | 01:33
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إنسحاب إسرائيل من التلال الخمس بين &quot;يدي&quot; أميركا! (الأنباء الإلكترونية)
إنسحاب إسرائيل من التلال الخمس بين "يدي" أميركا! (الأنباء الإلكترونية)

لفتت مصادر صحيفة الأنباء الالكترونية، إلى أن "انسحاب العدو الإسرائيلي من المواقع التي يحتلها جنوب لبنان، بين يدي الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة الى كونها صاحبة الكلمة الفصل، وبالتالي فهي تمسك انطلاقاً من معاييرها بتقويم المجريات بمستقبل المساعدات، فمن ناحية عبر الضغط على الحكومة اللبنانية من نافذة سحب سلاح حزب الله وفي المقلب الآخر من باب محاولة جرّ لبنان الى مفاوضات سياسية مع العدو الإسرائيلي".

وفي هذا الصدد، شددت المصادر على "الموقف التاريخي للقوى الوطنية السيادية والالتزام باتفاق الهدنة".
 
 
 
 
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