السيرة الذاتية لحاكم مصرف لبنان الجديد

سعيد هو شخصية بارزة في مجال الاستثمارات المصرفية والمالية، حيث تجمع سيرته المهنية بين الخبرة الأكاديمية الرفيعة والإنجازات العملية الاستثنائية. بدأ تعليمه في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، حيث تخصص في قانون البنوك، مما ساعده على فهم أعمق للأنظمة المالية وأسواق رأس المال. تمتد خبرته الواسعة إلى العديد من الأنشطة المصرفية والاستثمارية، وقد أسهم بشكل كبير في عمليات الخصخصة والتمويل في منطقة الشرق الأوسط. كما لعب دوراً مهماً في تطوير الحلول الاقتصادية للأزمات في لبنان، خاصة من خلال شركة Growthgate Capital التي أسسها.

5 نقاط رئيسية من سيرته:

درس في كلية الحقوق بجامعة هارفارد وتخصص في قانون البنوك.

مؤسس وشريك إداري في شركة Growthgate Capital، التي تستثمر في الشركات الخاصة في الخليج والشرق الأوسط.

شغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في HSBC بين 2000 و2006.

قاد العديد من صفقات الخصخصة في منطقة الشرق الأوسط.

أطلق دراسة في 2023 حول تعافي النظام المالي اللبناني عبر Growthgate Equity Partners.