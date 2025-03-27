بسبب الظروف الاستثنائية.. اقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية

يتقدم النائبان مارك ضو ووضاح الصادق باقتراح قانون معجل مكرر لمجلس النواب يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية في كل المدن و القرى والبلدات اللبنانية حتى 31 تشرين الاول المقبل، مطالبين ان يطرح في اول جلسة يعقدها مجلس النواب في حال عدم ادراجه على جدول اعمالها، وجاء في الاسباب الموجبة ان الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تشكل تحديا امام الممارسة الديمقراطية السلمية، كما تؤثر على قدرة جميع الناخبين على المشاركة والتنافس بشكل مشروع، لا سيما اهالي القرى المدمرة بسبب العدوان الاسرائيلي في الجنوب و البقاع.